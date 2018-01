Em visita, prefeita enfatiza melhorias na rede municipal de educação de Vilhena

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (MDB) junto da secretária de educação, professora Raquel Donadon, participaram na manhã desta segunda-feira, 29, da reunião de abertura do ano letivo com professores e servidores da Escola Municipal “Ensina-me a Viver”.

A chefe do Poder Executivo recebeu os funcionários e salientou sobre a execução da reforma e ampliação da unidade escolar. Dentre as ponderações ela citou a conclusão da troca de piso, pinturas, ampliação de salas de aulas e continuidade da construção das salas de aulas que segue em ritmo acelerado.

No momento da abertura, a prefeita também reforçou sobre o investimento em climatização das salas de aulas, sendo um dos planejamentos para melhorar a qualidade de ensino da rede pública de ensino. “As escolas “Ensina-me a Viver”, Cristo Rei, Dalila Donadon, já receberam a primeira remessa dos ares-condicionados, as demais unidades serão contempladas seguindo um planejamento”, disse.

Durante o evento a prefeita Rosani Donadon visitou as obras que estão sendo realizadas na escola de reforma e ampliação. “Continuamos investindo na educação de Vilhena, que é uma das nossas prioridades. Visitei a escola Ensina-me a Viver que após 10 anos de abandono está recebendo reforma e ampliação, com troca do piso, colocação de cerâmica nas paredes das salas de aula e instalação de ares-condicionados. Isso é a demonstração do nosso compromisso em transformar nossa amada cidade através da educação para que os alunos tenham prazer em estudar”, ressaltou a prefeita.

A titular da pasta da educação falou da expectativa de receber mais de 10 mil alunos na rede municipal. “As escolas estão finalizando todo o trabalho de deixar a escola bem bonita e limpa para recepcionar os estudantes. Este ano continuaremos investindo nas reformas e construções, mas iremos intensificar na qualidade no ensino”,

Já diretora da escola, Bianca Gonçalves, agradeceu a presença de todos para o início de mais um ano letivo e falou sobre a importância do investimento que a escola está recebendo. “Estamos muito felizes por a prefeita e a secretária de educação, estarem olhando com carinho para a nossa escola e demais colégios. Era um grande anseio para que isso que se concretizasse, e hoje é uma realidade que estamos presenciando”, finalizou.

Texto: Assessoria

Fotos: divulgação