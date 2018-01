Moradora reclama dos buracos e diz que crianças e adultos podem ficar doentes devido ao lixo e água suja acumulada

Na tarde desta segunda-feira, 29, a redação do Extra de Rondônia recebeu fotos de uma moradora da Rua Santa Terezinha, no Bairro São José, em Vilhena, onde relata que crianças podem ficar doentes brincando nas poças de água que se formaram devido aos buracos na via.

A informação dá conta que a rua está cheia de buracos com água. As crianças levam para os buracos caixas e pneus velhos para brincarem, mas esquece-se de retirá-los do local. As crianças fazem da poça um rio e ficam só com a cabeça fora da água, enfatiza a moradora.

Com isso, além do perigo para elas, também podem complicar motoristas que trafegam pelo local. Além de servir como criadouro de insetos e pernilongos, inclusive o da dengue. Com o tempo, o lixo está se acumulando nas proximidades, colocando em risco toda a comunidade.

A moradora pede ao secretário de obras, que vá ver in loco o problema e que se possível resolver o quanto antes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta