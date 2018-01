Prefeita e deputada comemoram chegada de trator para beneficiar produtores rurais de Vilhena

Equipamento faz parte da patrulha mecanizada adquirida através de uma emenda da deputada Rosangela Donadon no valor de R$ 1.400, 000, 00

Na manhã desta segunda-feira,29, a prefeita Rosani Donadon e a deputada Rosangela Donadon receberam no pátio da prefeitura um trator para equipar Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) para beneficiar os produtores rurais de Vilhena.

Segundo o secretário de Agricultura, Rogério Medeiros, o trator faz parte da patrulha mecanizada adquirida com recursos destinados pela deputada Rosangela Donadon no valor de R$1.400, 000, 00 (um milhão e quatrocentos mil).

De acordo com Rogério Medeiros, a patrulha conta com vários equipamentos, entre eles uma PC, uma grade aradora, calcalhadeira, um perfurador de solo, um trator, e um caminhão que deve chegar em breve.

Rosangela destaca que os equipamentos trarão mais estrutura à Semagri, possibilitando melhores condições de trabalho para os servidores da pasta que irão prestar serviço à comunidade rural.

“O produtor rural é uma das principais bases da economia do nosso Estado. Fortalecer essa parceria entre o homem do campo e o município é uma maneira de consolidar o desenvolvimento do setor produtivo”, destacou a parlamentar.

Já a prefeita Rosani Donadon agradeceu a deputada Rosangela Donadon pela parceria que está contribuindo para fomentar a agricultura em Vilhena.

“Com o apoio da deputada estamos equipando a Semagri para atender bem os produtores rurais e melhorar a qualidade de vida deles, além de fomentar a agricultura familiar no município. Obrigada deputada pela parceria”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação