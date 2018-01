Segurança envolvido em caso que pode ter deixado homem tetraplégico fala ao Extra de Rondônia

O Segurança Emerson Martins Dalecio , proprietário da empresa Real Proteção, que presta serviços para a Chácara da Amizade, localizada às margens da BR-364, saída para Porto Velho, em Vilhena, falou com a reportagem do Extra de Rondônia para dar sua versão sobre um procedimento de imobilização que lesionou Robcleiton Vieira Keller durante um evento.

Segundo Emerson as versões contadas pela família, sites de notícias e rádios locais são inverídicas, pois em nenhum momento este aplicou o golpe conhecido como “mata leão” em Robcleiton, o que aconteceu de fato, segundo o segurança, foi que após o homem ter agredido sua ex-esposa no local a puxando pelos cabelos e jogando-a no chão, ele segurou o mesmo pelos braços com uma das mãos e pelo pescoço, a fim de levá-lo até a saída da propriedade, ritual que é realizado com qualquer pessoa que causa brigas durante os eventos.

Ainda segundo Emerson, ao perceber que o agente estava contido e não apresentava reação, ele diminuiu a força aplicada no golpe e Robcleiton, ao perceber, tentou derrubá-lo, se abaixando para lançar o segurança por cima de seu próprio corpo ao chão, mas como não teve força suficiente ou até mesmo por falta de técnica, acabou caindo, momento em que ele caiu sobre a vítima lhe causando o trauma acidentalmente.

Emerson alegou que é formado na profissão que exerce e o golpe “mata leão” não é usado por sua equipe nos processos de imobilização por já terem conhecimento da gravidade do mesmo.

Para finalizar, o segurança afirmou que entende a revolta da família e lamenta o ocorrido, mas seu advogado já entrou com providências para comprovar que a lesão foi um acidente e contra terceiros que não possuem conhecimento do caso e vem tentando denegrir sua imagem e a imagem de sua empresa, o chamando de monstro e até mesmo afirmado que o procedimento adotado foi exagerado e irresponsável.

“Trabalho com seguranças de eventos há muito tempo e apenas faço meu trabalho. Quem nos contrata o faz para manter a ordem e a segurança do local, se ele não tivesse tentado reagir sabendo que estava errado ao agredir a ex-esposa contra quem ele já possui uma medida protetiva em seu desfavor, nada de mal teria acontecido. Lamento a situação, pois não foi minha intenção machucá-lo de nenhuma maneira”, concluiu Emerson.

A reportagem do site entrou em contato com a irmã de Robcleiton, que segue internado em uma UTI de Porto Velho, e esta afirmou que ela e o marido foram quem socorreram a vítima até o hospital já desacordado.

Apesar de afirmar que o irmão realmente havia bebido e se desentendido com a ex-mulher, pois não aceita o fim do relacionamento, Vericléia Vieira Keller disse que vai consultar o advogado que cuida do processo aberto pela família contra o segurança e contra o dono da propriedade onde se deram os fatos, antes de se pronunciar.

Entenda o caso

Robcleiton, mas conhecido como Cleiton pelos amigos, se envolveu em uma discussão com a ex-mulher durante uma festa na Chácara da Amizade, onde comemorava a conquista de um título de futebol.

Após ser imobilizado pelo segurança, momento em que teve três vértebras da coluna lesionadas, o jogador acordou horas depois no hospital afirmando que não sentia seu corpo.

As lesões, localizadas de um lado do pescoço, juntamente com um pequeno sangramento, foram comprovadas por uma ressonância e o jovem foi conduzido para o Hospital João Paulo II em Porto Velho, onde permanece internado na UTI, mas não corre risco de morte, porém, tem grandes chances de ficar tetraplégico.

Texto: Extra Rondônia

Fotos: Arquivo pessoal