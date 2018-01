Sejucel avalia estrutura de Vilhena para sediar a 12ª edição do JIR

O município de Vilhena entrou mais uma vez na disputa para sediar os Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). Este ano será a 12ª edição da competição e, além de Vilhena, concorrem os municípios de Cacoal e Presidente Médice. O JIR já foi realizado nos três municípios concorrentes: Presidente Médici (2013), Vilhena (2014) e Cacoal (2015).

No último final de semana uma comissão da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e do Conselho Estadual de Esporte (Conedel) esteve em Vilhena para avaliação da estrutura esportiva que dispõe a cidade. Os membros da comisso foram recepcionados pelo secretário adjunto da secretaria de Esportes e Cultura (Semec), professor Manoel Ayres. Os integrantes da comissão foram: Julimar de Melo Ferreira, Katielli karla Silva Medeiros da Sejucel e Heleone Machado Fochezatto, representante do (Conedel)

A comissão fez anotações, apontamentos e tirou fotos dos lugares onde possivelmente serão realizadas as competições de Vôlei, Basquete, Handebol, Tênis de Mesa, Ciclismo, Atletismo, Xadrez, Futebol de Campo, entre outros. “Todos os nossos ginásios passaram por reforma e manutenção nos últimos meses e estão prontos para receber os jogos. Caso seja preciso realizarmos algum trabalho de reparos, com certeza faremos, mas vamos aguardar o parecer da Sejucel. Os membros da comissão disseram que tiveram uma boa impressão de Vilhena e, com certeza, isso é muito bom para nós”, comentou o professor Manoel Ayres.

Em 2017, Vilhena apresentou um protocolou de intenções junto à Sejucel onde formalizou o interesse de sediar o JIR 2018. “A partir do momento em que apresentamos o nosso protocolo de intenções, iniciamos os preparativos para vencermos a concorrência com os municípios que estariam na mesma disputa”, afirmou Natal Jacob, secretário da Semec.

O relatório da comissão será avaliado em Porto Velho pela Sejucel e pela Conedel. De acordo com Natal Jacob, nos próximos meses, a Sejucel deverá marcar uma reunião em Porto Velho com os representantes dos municípios concorrentes para que façam as devidas justificativas em defesa de seus interesses para sediar o evento.

“Na reunião irei apresentar um documentário com nossas potencialidades esportivas, rede hoteleira e de restaurantes. Após as explanações dos municípios será decido a localidade que sediará o JIR 2018. A prefeita Rosani Donadon já manifestou seu apoio e nos deu carta branca para trazer o JIR para nossa cidade. Outras autoridades políticas e empresários também estão dispostos a colaborar. Vamos mobilizar toda a cidade e com certeza toda a comunidade vai ganhar o aquecimento da economia local e movimenta nos hotéis e restaurantes”, destacou.

Em 2017, a 11ª edição do JIR, foi em Ariquemes e a organização recebeu várias críticas, sendo que uma delas foi quanto a alguns ginásios que no mesmo dia da abertura do evento ainda estavam sendo pintados e teve até jogos que suspensos devido goteiras nas quadras. “Vamos fazer, antecipadamente, todos os reparos necessários para que não sejam repetidos, aqui em Vilhena, os problemas que aconteceram em Ariquemes”, concluiu o secretário.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação