Veículos da Câmara de Colorado são alvos de vandalismo e tentativa de furto

O fato foi registrado na noite deste domingo, 28, pelas câmeras de segurança da Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste.

De acordo com as filmagens encontradas, por volta das 19h40, um suspeito, trajando bermuda, camiseta e boné, entrou no estacionamento da casa de leis, onde se aproximou dos veículos ali guardados uma camionete S10, um Fiat Uno e um Gol tentando arrombá-los sem nenhuma ferramenta.

Não obtendo êxito no arrombamento, o suspeito resolveu utilizar uma tampa de concreto, arremessando-a contra o para-brisa de um dos veículos, o Fiat Uno, causando o rompimento parcial do equipamento, porém, vendo que a nova tentativa não alcançou o planejado, o mesmo deixou as dependências da Câmara, e seguiu tranquilamente pela Rua Rio Grande do Sul, sentido Posto 21.

O fato foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), e a polícia técnica foi acionada para coleta de possíveis digitais deixadas no local. Uma outra tentativa de furto foi registrada próximo a esse horário, sendo alvo o Supermercado Vila Rica, que na ocasião já está recolhido, levantando a suspeita que seja o mesmo autor de ambas ações.

Fonte: Conesul Acontece