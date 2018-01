Vem aí mais uma edição do concurso “Miss Vilhena Teen Oficial”

No próximo dia, 10 de fevereiro, a partir das 19h00 acontece em Vilhena o “Miss Vilhena Teen Oficial 2018”, no salão de eventos do Hotel Luiz Eduardo Rover ( Antigo Hotel Diplomata).

O evento é realizado pela agência de modelos “Donny’h Ferraz Agency Model’s & Produções” e tem o intuito de levar os vencedores para o “Miss & Mister Rondônia Oficial 2018”, que acontecerá dia, 19 de maio.

Segundo o Empresário Donnyh Ferraz, este é um concurso oficial que irá escolher a “Miss Vilhena Teen Oficial 2018”, “Miss Vilhena Pré – Teen” , “Miss Vilhena Petite”, “Mister Vilhena Oficial 2018” e a “Miss & Mister Vilhena Mirim 2018”.

Além da Presença de empresários, jornalistas e autoridades do município, o desfile contará com a participação da “Miss Brasil World Unificado 2017”,Elisangela Maya, a “Miss Rondônia Trans 2017”, Sabrina Fernandes e o “Mister Evidency”, Alessandro Ferreira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação