Atletas da ASBAVI visitam Lar dos Idosos em Vilhena

Na tarde do sábado, dia 27 de janeiro a ASBAVI/SICOOB CREDISUL promoveu o encontro de seus jovens atletas, entre 10 e 17 anos, com os idosos que residem no lar dos Idosos Maria Tereza da Lamarta.

Para o treinador e coordenador do projeto, Siverlô Meireles a ação foi um exercício de reflexão, respeito e tolerância com o próximo, onde pôde-se ter uma ideia de como é a rotina e o cotidiano dos idosos. Os alunos/atletas puderam interagir realizando um bate papo individualizado (facilitado por um questionário elaborado pela ASBAVI) onde conheceram um pouco da história de cada um.

Conforme a atleta Rebeca de 15 anos – “foi uma experiência única poder passar um tempo com aquelas pessoas que tem tanta história de vida, poder dar atenção aos que se sentem abandonados e principalmente poder dar um pouco de amor e alegria com a nossa visita. Estar lá com eles nos trouxe muito aprendizado, além do carinho que também recebemos por parte deles”.

A ASBAVI/SOCOOB CREDISUL por meio de seu treinador Siverlô Meireles e toda sua Diretoria parabenizam e agradecem a todos os pais e atletas que participaram e prestaram apoio para realização da ação, bem como a toda a Diretoria, Coordenadores e profissionais envolvidos no cuidado dos idosos desta instituição.

A ASBAVI – Associação de basquete de Vilhena encerrou o ano de 2017 com cerca de 60 atletas e diversas conquistas, entre elas o inédito título do JOER etapa estadual na categoria sub-17 masculina, levando a equipe a disputar o Nacional em Brasília. O projeto tem o apoio do Colégio Coopevi, Academia W Fitness e Sicoob Credisul.

Para maiores informações entrar em contato com Siverlô Meireles (69) 9959 3636 ou Edmilson Jr (69) 9235-7676.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria