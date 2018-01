Deputada Rosangela Donadon entrega trator à prefeitura de Vilhena

Nesta última segunda-feira, 29 de janeiro, a deputada estadual, Rosangela Donadon (PMDB) realizou mais uma entrega de maquinário para atender a pasta de agricultura do município de Vilhena.

Um trator moderno chegou para compor a patrulha mecanizada que está sendo adquirida por meio de emenda parlamentar da deputada Rosangela Donadon.

A emenda no valor de R$ 1.400,000,00 visa estruturar a pasta de agricultura. A patrulha mecanizada é composta por uma PC, um caminhão, uma calcalhadeira, um trator, perfurador de solo e uma grade aradora.

A PC já foi entregue no mês passado e já está sendo utilizada para atender as famílias rurais. Com este trator, a SEMAGRI – Secretaria municipal de agricultura consegue ofertar serviços de qualidade e rendimento aos produtores.

Rosagela registrou o momento ao lado da prefeita Rosani Donadon e também do secretário Rogério Henrique. “Fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento de Vilhena. Ofertar serviços de qualidade é incentivar as ações para que as famílias permaneçam no campo, produzindo e trazendo alimento para nossos munícipes além de aumentar a renda familiar”, disse a deputada.

Na oportunidade, a deputada garantiu que o caminhão que faz parte dessa patrulha, deve chegar nos próximos dias.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu o total apoio da parlamentar que não mede esforços para o progresso da nossa região.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação