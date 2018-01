Diretor do Ginásio Geraldão realiza torneio de futsal masculino beneficente

Na manhã desta segunda-feira, 29, visitou a redação do Extra de Rondônia o diretor do Ginásio Geraldão, Regivaldo Miranda, popularmente conhecido por “Pirulito”.

Pirulito está convidando os esportistas para participarem da 3ª edição do torneio de futsal masculino beneficente, que será realizado nos dia 03 e 04 de fevereiro.

De acordo com Regivaldo, o torneio dará premiação do 1º ao 3º colocado. As equipes interessadas poderão fazer inscrições no Ginásio Geraldão no valor de R$ 100,00, além de um kg de alimento não perecível por atleta. “Os alimentos arrecadados serão doados para as famílias de baixa renda do Bairro Nova Vilhena”, enfatizou Pirulito.

Miranda salientou que será realizado um congresso técnico no dia 31, às 19h00 no Ginásio com todos os representantes das equipes que participarão do torneio, onde serão repassadas as informações gerais sobre os jogos e os horários de cada partida.

Pirulito finalizou que o torneio conta com apoio do Secretário de Esporte, Natal Jacob, que sempre incentiva a atividades esportivas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia