PM e Semec fecham parceria para a realização do 3º Pedal Rosa

No dia 10 de março deste ano vai acontecer em Vilhena a 3ª edição do Pedal Rosa. O evento já faz parte do calendário anual das atividades esportivas da secretaria municipal de Esportes e Cultura (Semec).

O 3ª Pedal Rosa, que é um evento alusivo às comemorações ao Dia Internacional da Mulher (08 de março), terá o envolvimento, através de parcerias, entre o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, Semec e ainda com o apoio da Câmara de Vereadores, secretara de Assistência Social (Semas) e Fundação Cultural.

Os organizadores estão antecipando a programação e anunciaram que o percurso será de 7km com saída na praça Nossa Senhora Aparecida até a praça dos Mensageiros e participação de toda a comunidade. “O Pedal Rosa é aberto ao publico em geral e vamos percorrer vários pontos da cidade numa manifestação comunitária em apoio ao Dia Internacional da Mulher. Estamos formalizando alguns apoios e com certeza a terceira edição do nosso passeio ciclístico será um dos mais organizados e participativos em relação aos anos anteriores”, destacou o comandante do 3º BPM, tenente-coronel Paulo André Santos de Souza.

Entre os apoiadores está o vereador Sargento Suchi. Ele esteve reunido com comandante da PM de Vilhena e com o secretário de Esportes e Cultura (Semec), Natal Jacob, nas dependências do ginásio Jorge Teixeira. “Apoiamos sim esta iniciativa e colocamos à disposição nosso gabinete lá na Câmara de Vereadores. A organização está de parabéns e acredito que o tenente-coronel Paulo André tomando à frente, o evento tem tudo para ser um grande sucesso e, para isso, as parcerias são importantes”, comentou o vereador.

Para o secretário Natal Jacob, o 3º Pedal Rosa conta com apoio integral da prefeitura que participará efetivamente no dia do passeio. “A prefeitura sempre foi parceira em eventos dessa natureza e este ano estaremos mais uma vez apoiando, dentro de nossas condições, unindo forças com a Semas e a Fundação Cultural. Nossa expectativa é que cheguemos aos 500 participantes, o que já é um número expressivo de mobilização dos moradores. No final do passeio estamos programando uma apresentação de música ao vivo na praça dos Mensageiros”, completou o secretário.

