SEMMA vai realizar pit stop educativo de conscientização e preservação ao meio ambiente

Na próxima quarta-feira, 07 de fevereiro, a partir 08h00, será realizado um pit stop educativo do projeto “Amo Vilhena” no cruzamento das Avenidas Major Amarante com Marcos Henrique, Paraná com Juracy Muiller e Curitiba com Melvin Jones.

Durante o pit stop estarão sendo trabalhados temas como os descartes de lixos feitos de forma incorreta nas ruas, áreas abertas ou desabitadas e o quanto é prejudicial à saúde e ao meio ambiente o acumulo de lixo a céu aberto.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), e tem como intuito conscientizar e despertar a população para a preservação ambiental.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra/ Divulgação