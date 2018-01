Semosp organiza reativação da iluminação e executa reparos no Jardim Eldorado

Mais uma semana de trabalho inicia com atendimentos intensos, referentes às ações de manutenção da iluminação pública em Vilhena.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) executou, mais uma vez, reparos dos pontos apagados do Bairro Jardim Eldorado que foi beneficiado com a normalização da luminosidade local.

Além das ações mencionadas, outras frentes de serviços da pasta estão percorrendo pelos demais setores da cidade, exercendo a marcação dos demais postes apagados para reativar a luminosidade que está tendo continuidade desde o início da semana em Vilhena.

Segundo levantamos obtidos pelas equipes de iluminação da Prefeitura de Vilhena, após a aquisição do inédito caminhão cesto, que condiz a mais uma grande conquista da atual gestão, a Semosp já reativou inúmeras lâmpadas dos super-postes.

“Convido o público reclamante, que também tem o direito de cobrar, de ir acompanhar de perto o nosso trabalho. A partir daí seria possível avaliar mais precisamente com melhor senso o tamanho do nosso empenho e quão tem sido complexo executar os inúmeros serviços com a eficácia que a Semosp vem proporcionado aos munícipes. Todos sabem que Vilhena cresceu muito nos últimos anos e que a atual gestão da Prefeita Rosani Donadon está se estruturando, cada vez mais para aumentar a gama de serviços para a população”, enfatizou Josué Donadon, titular da Semosp.

Além disso, o secretário de obras também explanou sobre a expectativa do aumento dos serviços, através dos levantamos para a compra de mais itens de iluminação, que estão em curso com o novo orçamento deste ano para a Semosp.

O titular da pasta também ressaltou o aumento do rendimento dos atendimentos dos super-postes por meio do caminhão cesto da Prefeitura de Vilhena, salvo as questões climáticas e burocráticas para efetivação das empreitadas.

“Quero deixar à população tranqüila que tudo será normalizado gradativamente no decorrer dos meses. Estamos realizando um novo processo de compra de materiais elétricos e os atendimentos serão aumentados futuramente, contando com as novas aquisições esperadas para este novo orçamento”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria