Motos colidem em cruzamento e duas mulheres são conduzidas ao HR

Acidente envolvendo duas motocicletas, sendo uma Honda Biz C 100, com placa de Vilhena e outra Biz 125, de cor preta, aconteceu por volta das 13h00, desta quarta-feira, 31, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia a condutora da Biz 100, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido 5º BEC, quando no cruzamento com a Rua Dom Pedro I, iria acessar a via sentido BR-364, neste momento foi atingida pela condutora da Biz 125 que trafegava no mesmo sentido.

No choque, ambas caíram e sofreram ferimentos, sendo levadas ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia