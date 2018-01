CEREJEIRAS: morador divulga vídeo em rede social para mostrar o descaso da prefeitura com a comunidade

Um morador do município de Cerejeiras gravou imagens e divulgou em rede social o estado de calamidade que se encontra a rua que mora.

Na imagem, além da narrativa do morador, percebe-se sua indignação com as autoridades políticas do município. O denunciante pede ao prefeito que deixe de fazer suas caminhadas pela Avenida Brasil e faça na Rua Jô Sato, só assim vai sentir o que a população está passando.

A Rua Jô Sato está intrafegável, inclusive a comunidade colocou pés de bananeira para que transeuntes não caiam no enorme buraco que se formou ao longo da via. Uma tábua foi improvisada como passarela, pois não há outra forma de atravessar a rua.

Clique aqui e assista ao vídeo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Internauta