EM PRIMEIRA MÃO: Fazenda em Cabixi foi reintegrada de forma pacífica

Na manhã desta quarta-feira, 31, dois oficiais de Justiça com apoio da Polícia Militar cumpriram a ordem judicial de reintegração de posse numa área invadida por sem terras no município de Cabixi.

Os invasores que ainda estavam no local não resistiram ao cumprimento da ordem judicial e desocuparam a aérea de forma ordeira.

Os proprietários da fazenda auxiliaram com caminhões e todos deixaram a fazenda. A ordem de reintegração foi cumprida por dois oficias de Justiça com apoio da Polícia Militar, no comando do Oficial Rudnei.

Em contato com Valmir Burdz, advogado dos proprietários, este parabenizou a condução dos trabalhos para o desfecho pacífico, esclarecendo que pelo que parece, os invasores desconheciam que a propriedade tem documentos e que a posse da área é exercida por aproximados 40 anos.

A fazenda que está localizada próxima a Vila Neide, área rural do município de Cabixi, estava arrendada para um empresário de Colorado, onde o mesmo tinha cerca de 1.500 cabeças de gado. Porém, quando ficou sabendo que os simpatizantes do MST iriam promover a ocupação, o empresário rapidamente retirou o gado para que os invasores não promovessem matança dos animais.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia