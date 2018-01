Emenda de Expedito Netto é investida em saúde, educação e agricultura nos municípios do interior

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) visitou grande parte dos municípios de Rondônia durante o recesso parlamentar para conversar com a população, verificar o andamento de seus recursos e entregar equipamentos e veículos oriundos de sua emenda parlamentar em Mirante da Serra, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e Urupá. O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) visitou grande parte dos municípios de Rondônia durante o recesso parlamentar para conversar com a população, verificar o andamento de seus recursos e entregar equipamentos e veículos oriundos de sua emenda parlamentar em Mirante da Serra, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e Urupá.

Durante sua visita a Mirante da Serra, no último dia 12, Expedito Netto entregou ao município um veículo pick-up, uma câmara fria para conservação de vacinas, um laríscopio adulto e infantil, entre outros equipamentos para a saúde, adquiridos com sua emenda parlamentar no valor de R$ 160 mil para as Unidades Básicas de Saúde Dr. Samuel Paulo Thomas e Narciso Ferreira. O veículo será utilizado para apoio às equipes de saúde da família na locomoção dos médicos para visitas domiciliares nas áreas urbana e rural e em campanhas de vacinação.

Em Urupá, ainda no dia 12, o parlamentar entregou equipamentos novos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Heleno Ribeiro, Francisco Ramires e Tercio Costa da Silva no valor de R$ 300 mil, que também atenderão a área rural da cidade. Em 2017, Expedito Netto entregou dois tratores, grades aradoras e duas carretas. Ao todo, foram R$ 550 mil para Urupá investir em saúde e agricultura local.

Já no dia 13, o deputado visitou o município de São Francisco do Guaporé onde entregou dois veículos e equipamentos agrícolas para a agricultura e educação do município. Foram entregues uma camionete, um veículo do tipo van, uma carreta agrícola, uma grade aradora hidráulica e um perfurador de solo que totalizam R$ 200 mil.

Além d a educação e da agricultura, Expedito Netto também destinou à saúde de São Francisco R$ 250 mil de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde Clóvis dos Santos e Hellen Cristina Cavagna Vieira.

Para o município de Seringueiras Expedito Netto entregou, no último dia 22, um veículo do tipo van que atenderá as secretaria municipais no valor de R$ 150 mil. “Ficará a critério da secretaria de administração alocar o veículo de acordo com a necessidade de cada área”, explicou o deputado.

Durante sua visita ao interior, o parlamentar reafirmou seu compromisso em destinar emendas a todos os municípios do estado de acordo com a necessidade apresentada. “Independente de bandeira partidária, contemplarei todas as cidades do nosso estado com emenda parlamentar até o final do meu mandato. É preciso unir força e trabalharmos por Rondônia como um todo”, declarou Expedito Netto.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação