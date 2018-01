Empresário irmão de ex-prefeito de Colorado morre na UTI em Cáceres-MT

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com Anedino Pereira, ex-prefeito de Colorado do Oeste e irmão do Empresário Iranédio Carlos Pereira, mais conhecido por “Peninha” que sofreu acidente automobilístico semana passada e confirmou sua morte.

Anedino disse que Peninha morreu por volta das 16h15 desta quarta-feira, 31. Peninha estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de Cáceres – Mato Grasso.

O empresário viajava com a família para o Estado de Goiás, onde iriam visitar familiares. Na ocasião do acidente seu filho mais velho Murilo dirigia o veículo Toyota SW4 quando o carro aquaplanou, ele perdeu o controle e acabou capotando.

Além de Murilo e Peninha, estavam no carro, a esposa Maristela, o filho Henrique e o sobrinho Hudson.

O corpo será preparado para ser transladado para Colorado, onde será velado e sepultado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família