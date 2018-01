Real Ariquemes enfrenta hoje o Londrina em jogo único pela Copa do Brasil

O Real Ariquemes entra logo mais em campo para a partida nesta quarta-feira, 31 contra o Londrina-PR no estádio Gentil Valério, jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2018.

Para a partida de hoje, o técnico Marcos Birigui não poderá contar com três seus jogadores do elenco. O Zagueiro Marinho que precisa cumprir uma suspensão automática em virtude de uma expulsão na época quando defendia o Sinop-MT na série D Campeonato Brasileiro.

O segundo desfalque, é o atacante Jorge Preá que se encontra no departamento médico do clube onde sentiu um desconforto muscular. E a última baixa é o lateral-esquerdo Edson Bahia, que estava relacionado para banco de reservas, mas devido a um compromisso particular ficara fora da partida.

O técnico Marcos Birigui sem mistério, confirmou na sua lista os atletas: Rocha; Edson Pacujá, Mario Paiva, Vagner Leonardelli, Rafael Vioto, Renato, Valtinho, Rico, Luciano Mourão, careca e Leleco.

O Furacão do Vale de Jamari entra em campo, às 20 horas (horário de Rondônia), no estado Gentil Valério, em Ariquemes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: ilustração