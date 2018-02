Alunos da Escola Santa Lucia Filipini participam de palestra sobre doação de sangue

Na manhã desta quinta-feira, 01, alunos do 3º ano da escola Santa Lucia Filipini participaram de uma palestra sobre doação de sangue, no Hemocentro de Vilhena.

A professora Simone, doadora, despertou aos alunos a conscientização da importância de doar sangue e levou os estudantes para participarem da palestra com a Assistente Social, Michely Toledo.

No Hemocentro, os alunos conheceram todas as etapas e critérios para a doação de sangue e demostraram o desejo de se tornarem doares também.

O Hemocentro de Vilhena estará com plantão especial no sábado,03 das 07h30 ás 12h30. Na quarta-feira, 07, será o dia todo. E na quinta-feira, 08, das 17h30 as 21h00.

Para doar sangue os candidatos precisam estar com boa saúde, idade entre 16 e 69 anos completos e peso acima de 50 kg. É necessário portar documento oficial com foto, válido em todo território nacional.

Para quem deseja doar sangue pode ir até ao Hemocentro que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação