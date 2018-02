Barcelona inicia venda de camisetas ao torcedor; clube deve inaugurar loja em breve

Os “mantos” são comercializados a R$ 60,00 na sede do clube

O Barcelona está em processo de preparação para a temporada 2018 quando o clube, vice-campeão estadual no ano passado, disputa além do Rondoniense o Brasileiro Série D. A primeira competição a iniciar será o Estadual no dia 10 de fevereiro e para chegar bem física e taticamente o time vem treinando em dois períodos para aprimorar a condição física e fortalecer o entrosamento do grupo.

Nos bastidores, a diretoria vem trabalhando para garantir as condições de trabalho a comissão técnica e aos atletas, sem esquecer os torcedores. E a ação desta quinta-feira, 01, foi pensando justamente nele, o 12º jogador. A diretoria do Barcelona iniciou hoje a venda de camisetas aos torcedores. O diferencial do modelo 2018 é o escudo que vem em bordado.

De acordo como Adriano Ferreira, diretor do clube, os torcedores podem adquirir a camisa no escritório do clube, em horário comercial, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em frente a garagem da Eucatur. O valor é de R$ 60,00. “A princípio estamos as vendas serão apenas no dinheiro, mas em breve estaremos também aceitando cartão”, disse o diretor que revelou em nos próximos dias o clube deve inaugurar sua loja.

O Barcelona estreia no Estadual diante do Rondoniense, no dia 10 de fevereiro, no Estádio Portal da Amazônia.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação