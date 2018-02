CHUPINGUAIA: moradora denuncia descaso de funcionária durante atendimento em hospital

Na tarde desta quinta-feira, 01, uma moradora do município de Chupinguaia entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para denunciar o descaso de uma funcionária do Hospital Municipal José Ivaldo de Souza, com os pacientes que procuram a unidade para realizar agendamentos de exames.

De acordo com a mulher, sua mãe uma senhora de 60 anos, procurou a unidade para fazer uma consulta e após a mesma recebeu um pedido para fazer vários exames.

A idosa foi encaminhada até a funcionária responsável pelo agendamento dos exames que são realizados em outros municípios. A servidora então entregou a paciente todas as fichas e lhe informou que deveriam ser preenchidas em casa e entregue no hospital, e ainda afirmou que não ficaria em posse dos papéis, pois poderia perdê-los.

Diante da situação apresentada à denunciante ficou indignada com a postura da servidora que tem feito isso constantemente com outros pacientes, que assim como sua mãe não possuem instrução para o preenchimento adequado dos formulários, além de não compreenderem alguns termos médicos utilizados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação