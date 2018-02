COLORADO: Corpo de empresário será velado na Câmara a partir das 21 horas

O corpo do empresário coloradense Iranédio Carlos Pereira, popular “Peninha”, que morreu após ficar internado alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na cidade de Cáceres – Mato Grosso, em acidente automobilístico na semana passada será velado na Câmara Municipal de Vereadores de Colorado do Oeste.

A informação foi repassada a redação do Extra de Rondônia no final da tarde desta quinta-feira, 01, pelo irmão de Peninha, Anedino Pereira, ex-prefeito do Colorado.

O Corpo chegará por volta das 20h30, passará pela funerária e depois será levado para a Câmara onde será velado. O sepultamento deve ocorrer nesta sexta-feira, 2. Porém, ainda sem horário definido pela família.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família