Ex-prefeito é condenado a 55 anos de prisão pela prática de 11 crimes

Rover teve envolvimento em desvio de recursos públicos

O ex-prefeito de Vilhena, José Luiz Rover, ou simplesmente Zé Rover, foi condenado a 55 anos de prisão pela prática de onze crimes.

A sentença é do Juiz de Direito, Adriano Lima Toldo e foi proferida na última quarta-feira, 31.

Rover é acusado de ser o líder de uma organização criminosa para desviar recursos públicos da prefeitura para pagamento de despesas pessoais de publicidade e propaganda durante o ano de 2014.

Na decisão, o magistrado avaliou que, apesar de ter decretado a prisão preventiva, ele tem o direito de apelar em liberdade por força de Habeas Corpus.

Entretanto, passou a dosar a pena avaliando a “Culpabilidade evidente, pois plenamente imputável e tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua ação. Sua personalidade, no entanto, demonstra-se perversa, voltada para o crime, eis que, pela forma como praticados os delitos, com frieza, perversidade, planejados minuciosamente, sem demonstrar qualquer arrependimento, ao contrário, demonstrou-se dissimulado em seu interrogatório judicial, tentando a todo custo alterar a verdade e eximir-se de qualquer responsabilidade, com respostas evasivas, mesmo havendo documentos explícitos, salientando que era ele o mandante e líder dos crimes, comandando e ordenando as ações delituosas de dilapidação do patrimônio público”.

Em sua defesa, o ex-prefeito alegou não ter participação nos ilícitos, sustentando não ter se beneficiado de desvios de verbas públicas e pediu absolvição por ausência de provas.

Na mesma ação, também foram condenados os ex-secretários municipais Luís Serafim e Gustavo Valmórbida.

O CRIME

Nos autos, apurou-se que havia um esquema montado na estrutura administrativa do Município de Vilhena com a finalidade de desviar recursos públicos para fins espúrios, com a participação do alto escalão da Administração Municipal da época, em 2014, tem do o envolvimento dos ex-secretários municipas José Luiz Serafim (Comunicação) e Gustavo Valmórbida (Integração Governamental).

