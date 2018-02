Prefeitura adia volta às aulas em três escolas de Vilhena

A redação do Extra de Rondônia recebeu na manhã desta quinta-feira, 1, informação da prefeitura de Vilhena, que adiou a volta às aulas em três escolas devido estarem passando por reformas. Porém, nas outras escolas da rede às aulas começam na próxima segunda-feira, 5.

Leia a nota:

A secretária de Educação do Munícipio de Vilhena informa que, devido às conclusões das reformas e ampliações das escolas municipais: Ensina-me a Viver, Dalila Donadon, Vilma Vieira, Antônio Donadon, Bairro IESA e Bairro Alphaville, as aulas terão início no dia 14 de fevereiro de 2018.

Informamos ainda que a Educação de Jovens e Adultos- EJA, da escola Vilma Vieira que atende no período noturno, iniciarão suas aulas normalmente no próximo dia 05 de Fevereiro de 2018.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Arquivo/Extra