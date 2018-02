Reboque de bitrem se solta e tomba na BR-364 após o distrito do Guaporé

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 01, na BR-364 – Km 135,6 após o distrito do Guaporé, a cerca de 130 quilômetros de Vilhena.

De acordo com os vestígios na pista e nos veículos envolvidos, e com as declarações dos condutores, o bitrem Volvo/FH12 380, placa NCT-2348, de propriedade de uma transportadora vilhenense, conduzido por Nelson Spines dos Santos, trafegava sentido Pimenta Bueno, quando em virtude de uma provável pane mecânica no “pino rei” da quinta roda, ocorreu o desacoplamento do último s/reboque, placa OHL-6007, que sem controle da direção, tombou na pista.

Com isso, invadiu parte da faixa contrária, colidindo lateralmente com outro bitrem, tracionado pelo M.Benz/Axor 2540S, placa NDI-1916, conduzido por Oseias Batista Nobre, que trafegava sentido contrário.

O acidente Resultou em danos materiais nos veículos, na carga de açúcar e lesão leve no condutor do M. Benz/Axor. Sendo realizados os testes com etilômetro nos condutores, não apresentando nenhum teor para ingestão de bebida alcoólica. Em decorrência do acidente, ficou danificado cerca de 25 metros de meio fio.

Texto: Extra de Rondônia/Com informações de Pimenta Virtual

Fotos: Kleiton Santos/ Cedidas ao Extra de Rondônia