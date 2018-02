SEMED divulga data do início das aulas na rede municipal de Vilhena

As mudanças no calendário escolar são devidas as reformas, ampliações e conclusão de novas escolas

Na manhã desta quinta-feira, 1, foram divulgadas as datas do início do ano letivo da rede municipal de ensino em Vilhena.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou que nas escolas localizadas na área urbana, as aulas iniciarão nesta segunda-feira, 05 de fevereiro.

Porém, foi explicado que em seis unidades escolares que estão passando por reformas e ampliações, entre elas: Ensina-me a Viver, Dalila Donadon, Vilma Vieira e Antônio Donadon, e as duas novas escolas: Escola Municipal Felipe Rocha de Lima (Bairro Alphaville) e a Escola Municipal Luíz Eduardo Rover da Silva (Próxima a Faculdade Iesa), as aulas começarão no dia 14 de fevereiro, logo após o feriado de Carnaval.

ÁREA RURAL

De acordo com a coordenadoria pedagógica da SEMED, neste ano, as aulas das escolas localizadas na área rural, seguirão um calendário diferente dos demais, devido às particularidades da zona rural. Entre os exemplos, foi mencionado a questão do período chuvoso que dificulta o acesso do transporte escolar para buscar os alunos.

As aulas iniciarão no dia 01 de março em três unidades de ensino que pertencem ao perímetro rural: Maria Paulina (Nova Conquista), Progresso (comunidade de Perobal), Tenente Melo (comunidade de São Lourenço).

Nas escolas Iquezinha (Cooperfrutos) e Clemente Humberto Selhorst, o ano letivo iniciará normalmente, no dia 05 de fevereiro.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Ainda foi comunicado que as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Vilma Vieira, começarão no dia 05 de fevereiro, pois as aulas são ministradas no período noturno.

As aulas de Educação de Jovens e Adultos da Escola Cristo Rei, também seguirão o calendário do dia 05 de fevereiro.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação