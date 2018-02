Buraco no muro da secretaria de obras e rua intransitável deixa moradora indignada em Cerejeiras

Nesta sexta-feira, 2, Maria da Glória, moradora de Cerejeiras enviou áudio e fotos para redação do Extra de Rondônia, e relatou sua preocupação e indignação com poder publico municipal.

Em áudio, Glória conta que está decepcionada com as autoridades políticas de seu município. Pois mora atrás da secretaria de obras, e sua rua está intransitável, devido a enormes buracos. Além disso, o secretario de obras abriu um buraco no muro que cerca o pátio para escoar água para rua.

Porém, o buraco no muro da exatamente acesso para rua que mora a denunciante e está cheia de buracos. Segundo a Moradora como se não bastasse à água da chuva, e enormes crateras agora têm a água que sai do pátio da secretaria e vai parar precisamente nos buracos da via.

Gloria conta que procurou o Danilo na secretaria de obras, mas disse que não poderia fazer nada, nem para minimizar a situação.

A moradora ressalta que sua mãe tem 80 anos, e ainda uma filha que precisa de cuidados especiais, contudo, se precisar sair de casa para prestar socorro à família é impossível, pois as crateras já impedem o tráfego de veículos.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Maria da Glória