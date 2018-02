FFER altera horário da partida entre Barcelona x Rondoniense

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) confirmou nesta sexta-feira, 02, a mudança de horário do confronto entre Barcelona e Rondoniense pela primeira rodada do Campeonato Estadual 2018.

A partida está agendada para o sábado, 10 de fevereiro no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. O jogo estava marcado para às 19h00 (horário de Rondônia), porém, a foi antecipada a o confronto para ás 17h00 (horário de Rondônia)

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia atendeu à solicitação do Barcelona, sob alegação de melhor expectativa de público.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida