Justiça mantém tornozeleira eletrônica em Júnior Donadon, ex-presidente da Câmara de Vilhena

O juiz de Direito Adriano Lima Toldo, da 1ª Vara Criminal de Vilhena, decidiu manter o monitoramento do ex-presidente da Câmara Municipal Ângelo Mariano Donadon Júnior, o Júnior Donadon.

“Quanto o monitoramento eletrônico, não há motivo plausível para retirada, até porque não impede a sua locomoção, ainda que para outras localidades”, destacou o magistrado.

ENTENDA

Vereadores são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em Vilhena

Entretanto, a Justiça de Rondônia relativizou a medida cautelar que proibia a saída de Donadon da Comarca, autorizando-o a ausentar-se por até dez dias sem a obrigação de comunicação prévia.

A alteração da medida cautelar específica se estende a todos os investigados no processo que apura responsabilidade dos envolvidos no famigerado “Esquema do Loteamento”, que culminou na prisão de diversos ex-vereadores de Vilhena – incluindo Donadon em outubro de 2016.

Confira abaixo os termos da decisão

