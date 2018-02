Motociclista sofre fratura exposta ao colidir de frente com carro

O acidente ocorreu por volta das 12h30, desta sexta-feira, 02, no entroncamento da Rua Antônio Pereira dos Santos com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, esquina com a Vila da Aeronáutica , em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, a jovem que conduzia uma motocicleta Honda Biz, seguia pela Rua Antônio Pereira, quando ao chegar no entroncamento com a Avenida Sabino Bezerra, colidiu de frente com um veículo Etios, cujo condutor, que seguia pela Avenida, sentido BR-174, tentou acessar a via em que a vítima trafegava.

A jovem sofreu escoriações e cortes nos joelhos além de uma fratura expostas na tíbia da perna esquerda.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros conduziu a vítima até o pronto-socorro do Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para a realizacao da pericia técnica. O condutor do carro não se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia