Policiais Militares do 3º BPM reforçam policiamento em Cabixi

Em continuidade à Operação Paz no Campo, militares da 3ª Cia PO FRON (Colorado do Oeste) e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizaram comandos de abordagens a veículos, revistas a pessoas e em estabelecimentos comerciais em Cabixi no último sábado, 27.

Os militares realizaram abordagens em estabelecimentos comerciais (bares), além de barreiras policiais diurnas e noturnas na área rural próxima à Vila Neide, na qual realizaram comandos de abordagens a veículos e revistas em pessoas a fim de garantir a preservação da ordem pública na região.

O objetivo da presença massiva dos militares na localidade é prevenir a ocorrência de conflitos agrários, assim como de furtos em propriedades rurais e roubos aos sitiantes, recuperar veículos de origem ilícita, combater o tráfico de drogas, recapturar foragidos e reprimir o porte ilegal de armas de fogo, proporcionando aos moradores da região maior segurança.

Texto e fotos: Assessoria do 3º BPM