Rondônia tem três entre 15 piores hospitais do Brasil

O site Brasil Financeiro divulgou esta semana no ranking dos 15 piores hospitais do Brasil.

Os dados foram avaliados através de publicações do jornal Correio Braziliense e também no Portal G1. E Rondônia aparece com três hospitais no ranking entre os piores do Brasil.

Segundo a matéria da revista Super Interessante pela Universidade Federal de Minais Gerais, três pessoas morrem a cada 5 minutos devidos à erros médicos. Infecções hospitalares, erros na prescrição de remédio e o uso adequado de equipamentos já tiraram a vida de 303.610 brasileiros no ano de 2016.

Com isso ao longo do anos, 829 mortes por dia, 3 a cada cinco minutos. Ou seja, brasileiros estão literalmente nas mães de profissionais da medicina que por fatalidades, podem acabar acelerando o processo de óbito de seus pacientes.

Veja qual são os três hospitais de Rondônia no ranking:

Fonte: Brasil Financeiro

Fotos: Reprodução/Internet