Semas prepara lançamento das ações do programa “Criança Feliz”

A secretária municipal de Assistência Social, Ivete Pires, anunciou o início das atividades do programa federal “Criança Feliz”, em Vilhena.

O evento ocorrerá na próxima terça-feira, 6 de fevereiro, às 9h, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). “O programa é muito importante. Vamos estar fazendo o acompanhamento das famílias mais carentes, que contarão com assistência social, médicos e psicólogos. O intuito é que elas não fiquem desamparadas”, explicou a titular da Semas.

O “Criança Feliz’’, lançado no ano de 2016 pelo Governo Federal, tem suas iniciativas Coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e tem como objetivo ações voltadas para a primeira infância, através do desenvolvimento integral da criança, diminuindo a desigualdade e a pobreza extrema.

Ainda, para Ivete Pires, o objetivo é atender da melhor forma o público alvo deste programa. “Em todas as ações, contados como o apoio da prefeita Rosani Donadon. Dessa forma, a Assistência Social tem crescido e aderidos programas de sucesso para melhorar a vida dos vilhenenses”, ressaltou.

CAPACITAÇÃO

Nesta semana, a supervisora do programa, Vanda Silva, realizou a última capacitação dos visitadores, referente a este programa (FOTO). O treinamento teve duração de três dias.

Vanda Silva explicou que o “Criança Feliz” integrará ações coordenadas em várias secretarias, como: saúde, assistência social, educação, esporte e cultura. “Além disso, serão feitas visitas domiciliares semanais, com o objetivo de oferecer às famílias informação e interação com as crianças, identificando oportunidades e riscos para o desenvolvimento infantil”, ressaltou.

Vanda Silva disse que no final do ano de 2017 os funcionários do Cras participaram de um treinamento na capital, e que esse programa tem como intenção ser promovido em todo o país. “Para trazer esse programa à Vilhena, tivemos que fazer uma capacitação em Porto Velho”, conta.

Texto e foto: Assessoria