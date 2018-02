SINE: veja quais são as vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Vilhena está oferecendo diversas vagas para esta quinta-feira, 01.

Os interessados devem procurar o Sine Vilhena, localizado na Avenida Celso Mazutti, nº 5467, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento do Sine acontece das 7h30 às 13h30 (horário local).

Dentre as oportunidades estão:

· Auxiliar de moinho

· Auxiliar de Tapeceiro

· Cozinheira C/ exp. comida japonesa

· Churrasqueiro

· Enfermeira C/ exp. e Coren

· Eletricista P/ Auto (M) C/ experiência

· Eletricista P/ Caminhão C/ experiência

· Estoquista C/ exp. Peças de linha pesada

· Guilhotineiro

· Instalador de Insulfilm C/ experiencia

· Impressão OFF SET

· Mecânico de Suspensão C/ experiência

· Mecânico Linha Leve C/ experiência

· Mecânico C/ experiência em válvulas

· Moleiro C/ experiência em Solda

· Operador de Maquina Agricola C/ exp. em Colheitadeira

· Técnico em Climatização

· Técnico em Segurança do Trabalho

· Torneiro Mecanico Industrial C/ exp. ( P/ Colorado )

· Vendedor C/ exp. em peças eletricas

· Portador com deficiencia/PCD

Grupo Scheffer

Contrata

ELETRICISTA AUTOMOTIVO – 02 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

MECÂNICO AGRICOLA – 1 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

OPERADOR AGRICOLA – 10 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

CLASSIFICADOR DE GRÃOS – 02 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

COZINHEIRA – 02 VAGAS – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

OPERADOR DE TOMBADOR – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

OPERADOR DE SECADOR – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

OPERADOR DE DISTRIBUIDOR A LANÇO – 02 VAGAS – Desejável que tenha experiência com Distribuidor Auto Propelido e trator acoplado a equipamento de distribuição ambos com sistema de Taxa Variável. Todos com ou sem piloto automático, para realizar preparo e cobertura de solo. Vaga sem alojamento.

MOVIMENTADOR DE CARGA / EMBLOCADOR DE ALGODOEIRA – 01 VAGA – Desejável que tenha experiência comprovada em carteira de trabalho e disponibilidade de ficar em alojamento.

Fonte: Sine Vilhena

Foto: Ilustrativa