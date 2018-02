Carro tem frente destruída ao bater de frente com carreta em saída de rotatória

O acidente ocorreu na tarde deste sábado, 03, em uma rotatória localizada na BR-364 na saída de Jaru, sentido Ariquemes.

Com o impacto da colisão, a frente do veículo Toyota Rav4, com placas de Porto Velho, ficou totalmente destruída e a carreta acabou saindo da pista.

A reportagem do site ainda não obteve informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia