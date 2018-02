Em Vilhena, homem abandona veículo para fugir de blitz

O caso foi registrado na madrugada deste sábado, 03, durante uma blitz da Lei Seca realizada na Avenida Paraná, esquina com Dios Bispo de Souza, em Vilhena.

Segundo o registro do caso, equipes do DETRAN e da Polícia Militar avistaram o momento em que o condutor de uma caminhonete Amarok, ao avistar a referida blitz, estacionou o veículo antes do local indicado e saiu do automóvel, juntamente com duas jovens. Após o feito, o condutor trancou o carro e empreendeu fuga a pé.

Foram realizadas diligências em prol da localização do motorista, porém, o mesmo não foi localizado, apenas um jovem, que estava em posse das chaves do referido veículo, mas que não foi reconhecido pelas passageiras como sendo o condutor que havia fugido.

O jovem, por sua vez alegou ter recebido uma ligação do proprietário da caminhonete, que o pediu para que buscasse o veículo e ficasse com o mesmo, tendo deixado as chaves em sua caixa de correios. Após a elaboração das medidas administrativas o veículo foi levado ao pátio do Ciretran.

