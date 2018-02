Homem é detido por tentativa de homicídio, direção perigosa, embriaguez e desobediência após avançar com veículo contra militar em blitz

O fato se deu na madrugada deste sábado, 03, durante uma blitz da Lei Seca, realizada na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Dios Bispo de Souza, onde um jovem de 25 anos quase atropelou um policial durante uma fuga.

O jovem, identificado como Douglas Willyans Severo, que conduzia uma caminhonete de cor cinza, trafegava sentido BR-364, e ao visualizar a blitz, deu uma freada brusca, tentando fugir pela Avenida Dios Bispo de Souza, avançando com o veículo bruscamente contra um tenente da Polícia Militar que realizava a sinalização do desvio de fluxo da via.

Para não ser atingido, o militar teve que fazer uso de habilidades evasivas, esquivando-se do veículo, devido o motorista, em nenhum momento ter reduzido a aceleração, mesmo avistando o policial lhe dando ordens de parada.

Após quase atingir o tenente, o motorista empreendeu fuga em alta velocidade, sendo acompanhado por uma guarnição, que avistou o momento em que o infrator entrou rapidamente na garagem de uma residência, localizada na Rua Joaquim Nabuco.

Diante da negação do agente em abrir o portão, se trancando na casa, os militares foram obrigados a romper os fios da cerca elétrica e arrombar a porta do imóvel para realizar a prisão do infrator.

Mesmo após a entrada dos policiais na residência solicitando que o jovem colocasse as mãos na cabeça, este não obedeceu, reagindo contra a guarnição com socos e chutes, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Segundo o registro da ocorrência, o agente apresentava visíveis sinais de embriaguez e foi levado novamente até o local da blitz para que fossem confeccionados os documentos de trânsito necessários, onde também compareceu um advogado acionado pelos familiares do infrator, que acompanhou todos os tramites, inclusive a condução do mesmo até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do flagrante.

O veículo utilizado na prática dos crimes foi recolhido ao pátio da CIRETRAN.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia