Identificado motociclista morto em acidente na Melvin Jones; motorista continua foragida

Foi identificado como sendo Alisson da Costa Marcos, de 27 anos, a vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira, 02, no cruzamento das Avenidas Tancredo Neves com Melvin Jones em Vilhena.

O jovem que trabalhava em uma fazenda, havia chegado na cidade durante o dia e pegou uma motocicleta com documentação atrasada de um colega sem a autorização do mesmo para ir a uma festa, quando no cruzamento das avenidas foi atingido por um veículo Fox, cujo a condutora identificada apenas como Luciana, avançou a preferencial.

O jovem, que foi arremessado a 20 metros de distância do local da batida, teve o crânio rachado e grande parte dos dentes quebrados ao bater com a face contra uma calçada, morrendo antes de chegar ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Já a condutora do veículo, que fugiu deixando o carro e o carona no local, ainda não foi localizada, porém, o jovem que a acompanhava afirmou que ambos tinham saído de uma conveniência onde a mesma ingeriu bebida alcoólica.

O carona, que não soube informar o sobrenome de Luciana, falou com a reportagem do Extra de Rondônia, afirmando a ter conhecido a pouco tempo em uma igreja e que naquela noite, quando a reencontrou, disse para a mesma que não estava reconhecendo seu comportamento, devido ela apresentar certo transtorno. O rapaz afirmou ainda, que a motorista o pediu para que fugisse mas se negou.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe na cena e nos veículos que ficaram muito danificados ao serem arrastados por cerca de 30 metros do local do impacto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia