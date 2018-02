Prefeita entrega veículo para atender almoxarifado; Vera da Farmácia destinou recurso

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) realizou, na tarde desta sexta-feira, 2, a entrega de um veículo Fiat Argo para atender o Almoxarifado Municipal de Vilhena.

O automóvel foi adquirido graças a emenda impositiva destinada pela vereadora Vera da Farmácia (PMDB).

O ato de entrega contou com a presença de várias autoridades e servidores do almoxarifado, entre eles os secretários municipais Esteban Vera (Comunicação), Natal Jacob (Esporte), Miguel Câmara (Administração), César Stefanes (Trânsito), Arijoan Cavalcante (SAAE) e Djavan Santos (Fundação Cultural).

Durante a cerimônia, a vereadora Vera da Farmácia ressaltou que tem trabalhando em parceria com a prefeita Rosani Donadon pelo bem do município de Vilhena. “Destinei a emenda impositiva para adquirir este veículo para o almoxarifado, pois acredito que vai contribuir para o trabalho realizado pelos servidores. É importante frisar que essa é a primeira vez que o almoxarifado vai poder contar com um automóvel. Fico muito feliz em contribuir com o desenvolvimento de Vilhena, foi para isso que fui eleita, e tenham certeza que vou continuar trabalhando empenhada para melhorar Vilhena”, afirmou a vereadora.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu a vereadora Vera da Farmácia pela destinação do recurso e ressaltou que as parcerias com os parlamentares são fundamentais na melhorias dos diversos setores da gestão pública.

“Agradeço a vereadora Vera da Farmácia por se solidarizar e destinar o recurso para aquisição do carro que com certeza vai contribuir para melhorar as condições de trabalho dos servidores do almoxarifado. Quando somamos forças, quem ganha é a população”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria