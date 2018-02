VILHENA: secretário fala sobre formas de pagamento e descontos para a quitação do IPTU

Na manhã desta sexta-feira, 02, em entrevista ao Extra de Rondônia o secretário municipal da Fazenda, Sérgio Nakamura, contou sobre as facilidades de pagamento do Imposto Predial e Territorial (IPTU) e os investimentos que serão realizados no ano de 2018.

De acordo com Sérgio “este ano o IPTU vai ter 10% de desconto para quem pagar a vista, sendo válido para imóveis prediais, com exceção apenas para os terrenos vagos. Há a possibilidade também do parcelamento em até três vezes sem juros”.

Nakamura pontua que “neste ano não será realizado a promoção de acréscimo de 5% de desconto para quem esta em dia com os pagamentos, mas manteremos o desconto da cota única até dia, 05 de março”.

O secretário ressalta que “os carnês do IPTU começarão a ser entregues na próxima semana. Serão cerca de 24 mil carnês e para quem optar por tirar seu IPTU online poderá acessar a página da prefeitura”.

Sérgio explica que para gerar o boleto na web é necessário “ o proprietário deverá entrar na página da prefeitura e clicar na opção tributos web, cabe salientar que ao selecionar o tópico alguns computadores precisarão habilitar a função do adobe flash, após a habilitação será aberta outra aba que direcionará a uma página onde deverá ser selecionado a opção débitos, localizada no canto esquerdo. Ao clicar haverá o tópico carnê 2018, onde o proprietário deverá colocar o código do imóvel e assim conseguirá tirar suas guias”.

Sérgio explica que o código pode ser extraído no carnê anterior, sendo o número do cadastro imobiliário. As guias serão geradas de duas formas, uma de cota única e outra em três parcelas. Cabendo ao proprietário decidir qual o melhor modo para efetuar o pagamento.

Em relação à quitação de dívidas anteriores, Nakamura salienta que o proprietário poderá ir até a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) e parcelar a dívida da forma que melhor se adequar as suas condições.

Outro ponto destacado pelo representante da Semfaz é que “o dinheiro dos tributos serão utilizados para investimentos em obras, porque na verdade este dinheiro entra como recurso próprio da prefeitura e tem aplicações de 25% na educação, 15% na saúde e o restante são para outros investimentos no município, mas para este ano a prefeita dará prioridade a aplicação do restante dos recursos em asfalto e iluminação de Vilhena”.

Sérgio finaliza reforçando a importância da quitação dos impostos e orientando os inadimplentes a procurarem a Semfaz para fazer o parcelamento dos encargos e assim evitarem que seus imóveis caiam em dívidas ativas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia