Advogada morre após perder controle de veículo e capotar

O veiculo chegou a capotar por aproximadamente 100 metros em meio às pastagens, o corpo da advogada foi lançado a mais de 10 metros de distância do veiculo. Havia garrafas de cerveja no automóvel.

O acidente aconteceu neste sábado, 3, envolvendo um veículo modelo Corolla na RO-383 a aproximadamente 05 km do Distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, acabou ceifando a vida da Advogada Daniele Pontes Almeida, de 38 anos.

De acordo com informações, o veículo Corolla era conduzido pela advogada e tinha em sua companhia um homem que não teve o nome divulgado.

A condutora perdeu o controle e acabou invadindo a contra mão quebrando seis palanques de cerca e capotou parando aproximadamente 100 metros em outra cerca que divide a pastagem. O corpo de Daniele foi lançado a prováveis 10 metros do veículo.

O cinto de segurança do lado da motorista estava desengatado, possivelmente ela poderia não estar usando ou mesmo ter se soltado. Já no interior de veículo havia uma Garrafa de cerveja lacrada e no decorrer do trajeto do capotamento havia outra garrafa e cerveja, mas estavam vazias.

Segundo informações, Daniele era filha de um advogado da empresa Cairu de Pimenta Bueno, e no momento do acidente estaria indo para a casa de seus pais que reside próximo da localidade da fatalidade. Daniele estava separada do marido e deixa dois filhos.

A Polícia Militar e a Perícia Criminal estiveram no local dos fatos ocorridos e colheu mais detalhes para tentar elucidar o caso.

Fonte: Planeta Folha