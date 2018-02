Jovem furta bicicleta e é localizado pelo filho da vítima

O caso se deu na tarde de sábado, 03, em frente uma Casa Lotérica, localizada na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo o relatos da vitima, ela deixou sua bicicleta no bicicletário, em frente a lotérica, onde foi pagar umas contas, e ao sair percebeu que seu veículo havia sido furtado.

No momento em que uma guarniçao da Polícia Militar realizava diligências em prol da localização do infrator, o filho da vítima entrou em contato com os militares afirmando que teria avistado um jovem em posse da referida bicicleta e o segui até o Bairro União.

Juntamente com a testemunha, os policiais se deslocaram até o referido bairro, onde se depararam com o infrator, que não soube precisar as procedências do veículo que conduzia.

Diante dos fatos, o jovem, de 18 anos, recebeu voz de prisão por furto e foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia