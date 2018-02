Layla Santos é eleita a Musa Barcelona 2018

Na noite de sábado, 03, foi realizado no Centro de Treinamento do Sicoob/Credisul, a escolha da Musa Barcelona 2018.

Dez profissionais fizeram parte do corpo de jurados formados por jornalistas e empresários, que avaliaram as 11 canditadas nos quesitos, beleza, desenvoltura e simpatia.

A disputa começou com a apresentação das candidatas. Em seguida desfilaram com roupa de banho e finalizaram a noite com uniforme a critério das canditadas.

Layla Santos, de 19 anos, foi eleita a Musa do Barcelona, temporada 2018. Em segunda lugar Mikaelen Antunes, de 18 anos, foi eleita a Musa Simpatia e a jovem Nayara Rodrigues ficou com título de Musa da Galera, que foi escolhida através da votação via facebook.

O Extra de Rondônia marcou presença e registrou os melhores momentos. Confira.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia