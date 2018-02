Vagas para residentes e a Verba Indenizatória da Câmara – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@ SEM CARNAVAL

Por mais um ano, a prefeitura de Vilhena não realizará carnaval de rua. A informação foi divulgada pelo presidente da Fundação Cultural, Djavan Santos. Ele explicou que, após conversar com o comando da Polícia Militar, chegou-se à conclusão que faltam efetivos para dar segurança ao evento. Para evitar complicações, a decisão foi a não realização da festa momesca.

@@ BEBEDEIRA E MORTE

Entretanto, não há boas lembranças dos festejos carnavalescos em Vilhena. Em anos anteriores, a festa foi marcada pela violência, fruto do descontrole com o consumo debebida alcoólica, ao ponto de ocorrer mortes. Estes fatos geraram preocupação na população. Na cidade, muitas cidadãos apoiam a não realização do carnaval e orientam à prefeitura investir esses recursos em área importantes, como a saúde e educação, por exemplo.

@@ 80 EMPREGOS

Atenção! A prefeitura de Vilhena está disponibilizando 80 vagas para residentes para profissionais de saúde. Há 80 vagas e a contratação é imediata. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro e a posse será no dia 1 de março. Saiba tudo o relativo ao certame no seguinte site: www.vilhena.ro.gov.br.

@@ SESSÕES NA PREFEITURA

A partir desta terça-feira, 6, os vereadores de Vilhena iniciam as sessões ordinárias de 2018. E a primeira do ano não será na própria casa de leis, já que a mesma está (ou vai estar) em reforma. Assim sendo, as sessões serão realizadas no recém-reformado auditório da prefeitura de Vilhena, com início às 19h30.

@@ VERBA INDENIZATÓRIA

Perguntar não ofende: algum vereador vilhenense poderia informar em que lugar do site da Transparência encontram-se especificados os valores gastos em 2017 referente à famigerada Verba Indenizatória? Aprovada em setembro de 2017, o projeto prevê gastos de R$ 5 mil para cada vereador. E ele pode gastar do jeito que quiser. Até agora, ninguém do Legislativo se manifestou sobre os gastos. O Extra de Rondônia terá o maior prazer em divulgar os números. Vamos aguardar!

@@ CARA NOVA

O jornalista Jefferson Fagundes é o cerimonialista oficial da prefeitura de Vilhena. Ele foi nomeado esta semana e já começou a mostrar serviço. Na sexta-feira, comandou duas solenidades da atual gestão municipal. Nos eventos, o comunicador recebeu elogios de diversos secretários, servidores e colegas jornalistas da cidade. É formado na Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

@@ ALTO GABARITO

Além de Jefferson, outro profissional de alto gabarito faz parte da equipe de cerimonialistas da prefeitura. Trata-se do conhecido Kleber Santos, que apoia as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Kleber tem um curriculum invejável, com passagens por diversos veículos de imprensa do Estado de Rondônia. Certamente, ambos formam uma dupla imbatível no Estado.

@@ NOVO COMANDO

A Rede TV de Vilhena está sob novo comando. Desde a semana passada, a direção da emissora está sob responsabilidade do empresário Marcos Zola. Diplomático, articulado e bem relacionado com a mídia, Zola pretende reestruturar a emissora e reconquistar a audiência através do público vilhenense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa