80 VAGAS: Reunião define contratação imediata de residentes na área de Saúde em Vilhena

Inscrições vão até 13 de fevereiro; posse será dia 1º de março

Reunião realizada nesta sexta-feira, 2, entre a prefeita Rosani Donadon (PMDB), o secretário de saúde Marco Aurélio Vasques e gestores da saúde da prefeitura de Vilhena, definiu aspectos relativos os novos residentes da área de Saúde que serão contratados nos próximos dias.

Edital neste sentido já está publicado no site da prefeitura municipal (www.vilhena.ro.gov.br) e explica os requisitos necessários para que o profissional esteja apto a participar do certame.

Na reunião, foi definida a nova data das inscrições, que será até o dia 13 de fevereiro, e a posse dos profissionais no dia 1º de março. A contratação é imediata.

Ao todo são 80 vagas disponibilizadas para diversas áreas de saúde. Para médicos, duas residências estão com inscrições abertas: a Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, e a de Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

De acordo com Vasques, o programa pagará para os médicos um auxílio que complementará a bolsa disponibilizada pelo Governo Federal. Os valores estão disponíveis no edital.

A conquista das vagas foi no início de 2018, quando o secretário e a prefeita foram à Brasília pedir aos Ministérios da Saúde e Educação que abrissem novos programas em Vilhena. “Fomos a Brasília e insistimos junto ao Governo Federal para obter estes benefícios. Em um ano de mandato, retomamos a confiança da União em Vilhena. Aos poucos e com muito trabalho e esforço, estamos transformando a Saúde do nosso município que voltará a ser, com certeza, referência na região norte do país.”, finalizou Rosani Donadon.

Texto e fotos: Assessoria