Clubes vilhenenses começam a registrar carteira de trabalho dos atletas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exigiu que os clubes assinassem a carteira dos jogadores antes do registro no Boletim Informativo Diário (BID).

O pedido passou a ser obrigatório paras os times que querem inscrever atletas nos torneios. A imposição da CBF foi uma solicitação da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf).

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com os representantes dos três clubes de Vilhena para esclarecer como está ocorrendo o cadastro dos atletas.

O diretor financeiro do Vilhenense Esportivo Clube, Pedro Leandro, explica que até o dia, 31 de janeiro, não era necessário assinar a carteira dos atletas. Porém, mesmo não sendo obrigatório o clube já havia providenciado os registros de todos os atletas.

“O clube já registrou 19 atletas no boletim informativo, agora só está faltando apenas cinco jogadores, mas até o inicio do campeonato deverão estar legalizados”, frisou o diretor financeiro.

A Supervisora de Futebol do Barcelona, Viviane Almeida, conta que antes do anúncio da obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho, o clube havia registrado no boletim informativo todos os atletas que estavam no alojamento. E mesmo com o registro realizado a diretoria decidiu assinar a carteira de todos os jogadores.

Para Viviane a obrigatoriedade do registrou da carteira, gera um custo maior para os clubes pequenos devido às rescisões de contrato. Mas, entende que a exigência da assinatura da carteira é a única evidência trabalhista para o jogador se aposentar.

O Presidente do Vilhena Esporte Clube, José Dalanhol, popularmente conhecido como “Gaúcho do Milho” disse que cerca de dez atletas do time já tiveram a carteira registrada e até a quarta-feira, 07, o restante do elenco estará registrado. “Assim que todos os atletas tiverem a carteira assinada, serão inscritos no BID”, afirmou Dalanhol.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Extra Rondônia