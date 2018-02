Homem é detido em flagrante em cima de telhado de clube em Cerejeiras

O fato foi registrado na última sexta-feira, 2, pela Polícia Militar, em Cerejeiras.

De acordo com boletim de ocorrência, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que em cima do telhado da Associação dos Servidores do Município de Cerejeiras, havia um homem tentando quebrar a cobertura para furtar.

De imediato uma guarnição foi até ao local e deteve em flagrante Lean Ricardo Nunes. Testemunhas relataram que essa já a terceira vez que o suspeito furta o local.

Diante dos fatos, Leandro foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado pra providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia