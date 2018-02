Iniciam hoje as aulas da rede pública estadual e municipal em Vilhena

Inicia nesta segunda-feira, 05 de fevereiro, as aulas na rede pública estadual e municipal de ensino em Vilhena.

Havendo exceção apenas nas escolas Antônio Donadon, Dalila Donadon, Vilma Vieira, Ensina-me a Viver, Felipe Rocha de Lima, Luiz Eduardo Rover da Silva, onde as aulas terão inicio no dia, 14 de fevereiro, devido a reformas inacabadas.

Já as aulas da área rural iniciarão no dia, 01 de março, em quatro unidades de ensino, sendo elas Maria Paulina (Nova Conquista), Progresso (comunidade de Perobal), Tenente Melo (comunidade de São Lourenço) e Iquezinha (Cooperfrutos). Com exceção apenas da escola Clemente Humberto Selhorst, que inicia normalmente, no dia 05 de fevereiro.

Ainda foi comunicado que as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Vilma Vieira e Cristo Rei, começarão também no dia 05 de fevereiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução