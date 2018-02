Por indicação da vereadora Vera da Farmácia, prefeitura compra veículo para atender o almoxarifado

A vereadora Vera da Farmácia (PMDB) participou na tarde desta sexta-feira, 02 no Almoxarifado da prefeitura municipal de Vilhena, da entrega oficial de um veículo 0 km para atender a Secretaria Municipal de Administração (Semad).

O veículo foi adquirido através de uma emenda da vereadora pemedebista no valor de R$ 42 mil para atender e melhorar no desempenho da logística do almoxarifado, e no controle dos bens públicos do município.

A cerimônia da entrega do veículo contou com a participação da prefeita Rosani Donadon, do Secretário de Administração Miguel Câmara, Secretário de Esportes, Natal Jacob, Secretário de Trânsito, Cesar Steffanes, diretor do SAAE, Arijoan Cavalcante, presidente da fundação cultural, Djavan Santos e Esteban Vera, Secretário de Comunicação.

Para a parlamentar, o veículo é de suma importância, e irá auxiliar os servidores na fiscalização e catalogação dos bens públicos municipais. Há tempos a vereadora fez a indicação para aquisição do veículo, porém, após os trâmites legais a emenda foi liberada para a compra. Vera ressalta que está muito satisfeita por ter seu pedido atendido.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação